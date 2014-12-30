Захищати стратегічні об'єкти Харківської області будуть понад дві тисячі військовослужбовців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час засідання оперативного штабу Харківської області сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

«Ми просили для прикриття різних стратегічно важливих об'єктів області перевести в регіон 2,3 тисячі військовослужбовців. Ця цифра буде збільшена за рахунок тих, хто буде проходити в Харківській області переформування. І ми зможемо відволікати військовослужбовців на вартову службу наших об'єктів. Наше завдання бути готовими прийняти ці частини, які почнуть прибувати вже після 20 січня, і ми будемо цим займатися», - сказав Балута.

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють волонтерам і військовим-добровольцям, а найменше - судам і ГПУВін зазначив, що на найближчій сесії Харківської обласної ради буде розглянуто програму військово-патріотичного виховання школярів з внесеними облдержадміністрацією доповненнями, і питання квартирування військових частин, які приїдуть в область.

Губернатор також зазначив, минулого тижня брав участь у нараді Міністерства оборони України, в ході якого проводилася військово-економічна гра. Головною метою гри було - подивитися рівень взаємодії органів правопорядку, прокуратури, міністерств та обласних адміністрацій. В ході гри учасникам були дані вказівки як діяти у разі великомасштабної агресії з боку Російської Федерації.

«Харківська область отримала гарну оцінку. У нас зараз укладені договори з мобілізації в особливий період з 608 підприємствами області. В разі початку агресії в організації забезпечення життєдіяльності населення будуть задіяні 1,5 тис. підприємств області, а також змінено режим роботи у бік збільшення вже названих 608 підприємств», - сказав Балута.