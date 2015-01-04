За посягання на цілісність України російському актору Паніну загрожує до 5 років тюрми

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

«Слідчим відділом УСБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 3 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, - повідомив Вовк. - В ході досудового розслідування встановлено, що 12 серпня 2014 року громадянин Російської Федерації, російський актор, Панін Олексій В’ячеславович, 1977 року народження, перебуваючи на території України в Автономній Республіці Крим, публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською територією, а також щодо необхідності розширення її меж до м. Одеса».

Читайте такожВ Україні заборонили до показу три фільми з ПореченковимЗа інформацією Вовка, Панін також поширив в Інтернеті відеосюжет з відповідним зверненням, чим здійснював публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також поєднаних з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі.

Як повідомляв УНІАН, керівник Ради громадської безпеки в Одесі Марк Гордієнко на своїй сторінці в Facebook написав, що 2 січня місцеві активісти змусили Паніна вибачитись за антиукраїнські висловлювання.

«Сидимо в ресторані Риба, чекаємо СБУ. Захопили в полон Олексія Паніна. Вибачився за свої слова... Заблокували його в ресторані, поговорили, людина визнала свою провину і вибачилась багато разів на камеру, перед Одесою й Україною, і ми його вибачення опублікуємо», - написав Гордієнко.