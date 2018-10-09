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Пугачова розлучається: як виглядає ймовірна коханка Галкіна (фото)

11:54, 09 жовтня 2018
Суспільство
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Instagram baranovskaya_tv

РосЗМІ назвали ймовірну "причиною" розлучення співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна молоду дівчину Юлію Барановську, з якою у Галкіна нібито кілька років триває роман.

33-річна Юлія Барановська - зірка топових російських телеканалів, серед яких "Перший канал" ТНТ і "Росія-1". Дівчина є активним користувачем Instagram, завдяки чому всі, хто стежить за подіями шоу-бізнесу, змогли дізнатися, як виглядає нова "пасія" Галкіна.

Instagram baranovskaya_tv
Instagram baranovskaya_tv
Instagram baranovskaya_tv

Дівчина часто постить фотографії з відпочинку і різних заходів.

Барановська була одружена з відомим російським футболістом Андрієм Аршавіним, з яким прожила більше 9 років. У цивільному шлюбі Барановська народила трьох дітей.

Instagram baranovskaya_tv
Instagram baranovskaya_tv

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська, вагітна від Галкіна.

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Теги: #Пугачова і Галкін#Алла Пугачова