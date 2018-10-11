У Середземному морі затримали українську яхту з майже 60 мігрантами (фото)

Громадяни України виступали в ролі виконавців переправлення нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії морським шляхом маломірними яхтами.

У Середземному морі правоохоронці Греції затримали українську яхту з майже 60 мігрантами.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Співробітники ДПСУ у ході виконання завдань з протидії транскордонній злочинності отримали інформацію про діяльність злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення біженців, зокрема в країни Європи, особливо нелегальних мігрантів з Близького Сходу.

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До складу злочинної групи входили громадяни Іраку, Сирії, Туреччини, Італії та Греції, які залучали до незаконної діяльності за кордоном українців. У ДПСУ зазначили, що громадяни України виступали в ролі виконавців переправлення нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії морським шляхом маломірними яхтами. «Наразі відомо про щонайменше 12 громадян України, жителів Полтавської, Одеської та Донецької областей», - поінформували у відомстві.

У результаті вжитих спільних заходів Держприкордонслужби з Європейським поліцейським управлінням (Європол), у Середземному морі, в Каламакському морському регіоні Паліовуна, правоохоронні органи Греції затримали українську яхту, якою перевозили 57 мігрантів. Члени екіпажу судна – троє українців.

При цьому дату затримання у ДПСУ не вказують, однак зазначають, що наступного дня в аеропорту Афін правоохоронці затримали одного з учасників злочинної організації, який протягом 2017-2018 років, у тому числі в останньому випадку, передавав завербованих громадян України за кордон, де їх у подальшому втягували у зазначену протиправну діяльність.

У ДПСУ уточнили, що у цій злочинній схемі громадяни України, які здійснювали безпосереднє переправлення незаконних мігрантів до країн ЄС, з точки зору українського законодавства виступають у ролі потерпілих від злочинної діяльності.

«Їх вербували та відправляли за кордон для втягнення у подальші злочини. У більшості випадків для спонукання українців до вчинення протиправної діяльності застосовувалися шахрайські методи переконання, їм не доводилася справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах, та у 100% випадків не повідомлялися негативні наслідки, в разі їх затримання правоохоронними органами», - пояснили у ДПСУ.

Довідка УНІАН. За даними МЗС, станом на вересень у Греції утримувалося понад 160 українських моряків, велика кількість з них була затримана за нелегальне перевезення мігрантів. У МЗС заявили, що мають намір посилити роботу посольства в Афінах з метою звільнення засуджених українських моряків.

Загалом, за інформацією МЗС, на сьогодні у закладах позбавлення волі за кордоном утримують понад 290 українських моряків.