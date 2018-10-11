"Віховий день історії України та її православної церкви": Парубій про рішення Синоду

Голова Верховної Ради сподівається, що найближчим часом відбудеться Всеукраїнський православний Собор у Києві.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що після об'єднавчого собору в Києві, Всесвятійший патріарх Варфоломій вручить предстоятелю Помісної української православної церкви Томос про автокефалію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це віховий день історії України та її Православної церкви! Вітаю усі рішення Синоду Вселенської патріархії. Першим пунктом сьогоднішнього рішення Синоду оголошено про процес надання Українській Помісній православній церкві автокефалії. Щиро сподіваюся, що найближчим часом відбудеться Всеукраїнський православний Собор у Києві, у якому візьмуть участь всі ієрархи - патріоти України, які проголосять утворення Єдиної Помісної Української православної церкви. Я переконаний, що після об'єднавчого собору в Києві, Всесвятійший патріарх Варфоломій вручить предстоятелю Помісної Української православної церкви Томос про Автокефалію", - зазначив Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.