Порошенко закликав українців вийти завтра на Софійську площу та помолитися за автокефалію

Президент Петро Порошенко повідомив, що з такою пропозицією до нього звернулась група шанованих громадських лідерів.

Президент Петро Порошенко закликав українців завтра зранку на Софійському майдані помолитися за автокефалію української церкви.

Про це він написав у Facebook.

«До мене звернулася група шанованих громадських лідерів, серед яких Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький. Вони пропонують українській громаді спільно помолитися 14 жовтня за Україну, її військо і єдину церкву, яку творимо разом», - написав він.

Читайте такожФіларет розповів, якою мовою будуть вести богослужіння після об'єднання церкви

Президент закликав всіх небайдужих українців завтра о 9.30 зібратися на Софійському майдані і помолитися за автокефалію української церкви.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня в УПЦ КП закликали єпископат, духовенство та вірян УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку Об’єднавчого собору.