Сапери повністю очистили від снарядів населені пункти навколо арсеналу в Ічні

На артскладах час від часу лунають вибухи, проте їхня інтенсивність знижується.

За минулу добу, 13 жовтня, сапери очистили від снарядів 15 населених пунктів, розташованих навколо 6-го арсеналу в Ічні Чернігівської області. Про це повідомляє ДержНС.

Боєприпаси, які розлетілися в результаті вибухів, прибрали з території Ічні та наступних селищ: Монастирища, Ольшани, Коломійцева, Полови, Колісників, Лісових Сорочинців, Стрільників, Левків, Городні, Тарасівки, Гмирянки, Коршаків, Лучківки та Червоного.

За минулу добу рятувальники обстежили на наявність боєприпасів 5738 домогосподарств, а з початку операції - 10609. За добу вилучили 339 вибухонебезпечних предметів (загалом - 1473), відпрацьовано 49 повідомлень від місцевих жителів про знайдені боєприпаси (загалом - 230).

Паралельно ДержНС продовжує операцію з ліквідації займання на артскладах. 13 жовтня спецавіація здійснила 38 скидань води (148 тонн), а загалом з початку ліквідації пожежі - 702 тонни води.

Рятувальники ліквідували одну лісову пожежу поблизу села Августівка на площі 0,8 га.

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У ліквідації техногенної катастрофи задіяно 586 осіб і 137 одиниць техніки, у тому числі два літаки АН-32П і гелікоптер Мі-8.

Нагадаємо, що вибухи на складах боєприпасів поблизу міста Ічня почалися 9 жовтня близько четвертої ранку. У районі пожежі було закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух автомобілів і потягів. 11 жовтня пожежу було повністю ліквідовано, втім, сьогодні ліквідація наслідків пожежі на артскладах триває. Інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління значно зменшилися.

Військова прокуратура за фактом події відкрила кримінальне провадження за статтею "Недбалість". СБУ розглядає три версії детонації боєприпасів: вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи; порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів; навмисний підпал або підрив з метою приховування нестачі боєприпасів.