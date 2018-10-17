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Майже третина українців бачать головою Єдиної Помісної Церкви Філарета

13:32, 17 жовтня 2018
Суспільство
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Патріарх Філарет / REUTERS

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Про це свідчать результати нового дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Як повідомили в організації, 7% опитаних вважають, що головою має стати Митрополит Онуфрій (УПЦ (МП), 3% підтримали Митрополита Макарія (УАПЦ).

11% опитаних заявили, що очолювати Помісну Церкву не має жоден з них. 42% поки не сформували думки з цього питання.

Патріарх Філарет як можливий глава Єдиної Помісної Церкви користується найбільшою підтримкою серед вірян очолюваної ним УПЦ КП (57%).

В середовищі інших конфесій його підтримка трохи нижча. Серед прихильників УГКЦ таких 31%, серед представників інших конфесій - 21%, просто віруючих без конфесії - 20%.

Віряни УПЦ МП головою Єдиної Помісної Церкви бачать швидше Митрополита Онуфрія (29%), проте кожен десятий з них не проти, аби після отримання автокефалії Помісну Церкву очолив Філарет.

Соцопитування проводилося з 27 вересня по 4 жовтня методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). У дослідженні взяли участь 2000 респондентів від 18 років і старше.

Раніше Екзархи Вселенського патріарха підтвердили готовність співпрацювати з духовенством Української православної церкви Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.

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Теги: #Філарет#єдина помісна церква в Україні