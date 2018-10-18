Парубій про масове вбивство у Керчі: Безумство "русского мира" вдарило по невинних дітях

Голова Верховної Ради нагадав, що 17 жовтня в окупованій Росією Керчі сталася страшна біда.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким загиблих напередодні дітей у Керченському політехнічному коледжі.

Про це спікер повідомив, відкриваючи сьогодні ранкове засідання, повідомляє прес-служба ВРУ.

Парубій нагадав, що 17 жовтня в окупованій Росією Керчі сталася страшна біда.

"Безумна кривава трагедія забрала 20 людських життів, більшість з них – діти", - наголосив він.

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За словами спікера, «ніколи такого не було в українському Криму». «Безумство «руского міра» вдарило по невинних дітях. Це наш біль, це наші діти. Я висловлюю співчуття рідним та близьким невинних жертв», - зазначив Парубій.

Він закликав вшанувати пам’ять загиблих українських дітей окупованої Керчі.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним почалася стрілянина.

За останніми даними, загинули 20 осіб, в тому числі 15 студентів коледжу, 11 з них – неповнолітні, ще п'ятеро жертв - співробітники. Крім того, постраждали 70 осіб, 10 з них перебувають у реанімації, п'ятеро поранених - у комі.

Кримінальну справу, порушену за статтею "теракт", перекваліфікували на статтю "умисне вбивство". У Криму оголосили триденну жалобу.