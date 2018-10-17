Теракт у Керчі: що відомо про вибух в керченському коледжі, усі подробиці (фото, відео)

Слідчий комітет Росії перекваліфікував подію в керченському коледжі, де загинули 18 людей, з теракту в масове вбивство.

В окупованій Росією Керчі у середу, 17 жовтня, стався вибух у політехнічному коледжі.

У результаті вибуху, за останніми даними, 18 осіб загинули, ще близько 50 постраждали. Більша частина потерпілих - підлітки.

Що сталося в Керчі

За попередньою інформацією, у приміщенні їдальні коледжу стався вибух газу.

Однак цю версію практично відразу поставили під сумнів, оскільки будівля політехнічного коледжу в Керчі не газифікована. Тому з'явилося припущення, що могли вибухнути газові балони.

Відео: Kerch.FM

Відео: Kerch.FM

Оскільки швидких машин для евакуації постраждалих після вибуху в Криму не вистачало, їх вивозили також громадським транспортом.

Пізніше ЗМІ відновили приблизну хронологію подій. Так, близько 11.40 стрілок з рушницею і саморобною бомбою зайшов у школу в потоці людей на перерві між другою і третьою парою.

Піднявшись на другий поверх, він відкрив стрілянину по всіх, хто проходив повз. Через 5 хвилин у нападника закінчились патрони, він спустився на перший поверх і активував бомбу.

Очевидці і ЗМІ про вибух в керченській коледжі

Спочатку у соцмережах і на місцевих сайтах з'явилися повідомлення про автоматників в коледжі і про те, що сталося, є терактом.

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Зокрема, очевидці повідомляли, що в керченському металургійному технікумі люди з автоматами. Також з'явилася інформація, що в коледжі намагалися захопити заручників, після цього сталися стрілянина і вибух. За деякими відомостями, невідомі ходили по кабінетах і стріляли в учнів.

Студент коледжу у Керчі, де стався вибух, розповів, що хлопець почав розстрілювати всіх з рушниці.

У мережі з'явилися фото з коледжу в Керчі, де стався теракт на яких видно розгромлений після вибуху коледж, а також тіла загиблих у дворі.

Очевидці події розповіли, що стрілець влаштував вибух в політехнічному коледжі, тому що у нього закінчилися патрони. Один зі студентів коледжу розповів, що його однокурсник бачив нападника.

“Він йшов по коридору, побачив людину з автоматом і побіг від нього. Той вистрілив в іншого хлопця, а потім хотів і в мого друга, але патрони закінчилися. Один зміг втекти, вийшов на подвір'я і тоді в коледжі прогримів вибух. Дуже багато поранених, ми всіх евакуювали через вікно, люди в паніці", - розповів хлопець.

Директор технікуму в Керчі Ольга Гребеннікова також розповіла про події в закладі. "Бігали з автоматами по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти. Тут всі наші... Справжній теракт... Як в Беслані. Діти загинули, співробітники загинули", - розповіла вона.

Також стало відомо, що потужність бомби, що вибухнула в технікумі Керчі, була не менше 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Офіційно про теракт в Керчі

Першим офіційно про теракт в керченському коледжі повідомив Національний антитерористичний комітет Росії.

Згідно з його заявою, у Керчі стався підрив вибухового пристрою, розглядається версія теракту. Місце події обстежують вибухотехніки ФСБ РФ, здійснюються оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

В результаті обстежень у приміщенні коледжу було знайдено ще один вибуховий пристрій. На місці працюють вибухотехніки, які вивчають знайдений пристрій.

У свою чергу, Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом теракту і повідомив, що в коледжі вибухнула бомба, начинена металевими предметами. Сформовано штаб, до якого увійшли співробітники СК Росії, ФСБ і МВС.

Згодом СК РФ перекваліфікував подію теракту в масове вбивство. "Виходячи з картини злочину, слідство попередньо вважає, що цей молодий чоловік розстріляв людей, які перебували в коледжі, а потім скоїв самогубство", - заявили в СК.

Відео: Керчь ИНФО

Тим часом, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглядає теракт як причину вибуху в коледжі в окупованій Керчі.

А сам Володимир Путін заявив, що мотиви теракту в коледжі в Керчі вивчаються. Також він доручив слідчим органам провести розслідування, а також забезпечити транспортування постраждалих у центральні лікувальні заклади Росії.

Але, незважаючи на офіційні повідомлення, так званий спікер "парламенту" окупованого Криму Володимир Константінов вже заговорив про "український слід" у теракті в Керчі.

Підозрюваного у теракті в Керчі

За даними поліції, вибух у Керчі влаштував хлопець 20-25 років, який потрапив на камери спостереження. У злочинця нібито була зброя (12 калібр) та, імовірно, вибухова речовина.

У мережі опублікували фото хлопця, підозрюваного у теракті в політехнічному коледжі в Керчі. На фото - молодий світловолосий хлопець із автоматом в руках. Повідомляється, що хлопець зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.

Пізніше стало відомо, що теракт влаштував 22-річний студент цього навчального закладу, який потім покінчив з собою. Його тіло було знайдене застреленим на другому поверсі навчального закладу.

Ім'я підозрюваного офіційно не повідомляється. Телеграм-канал 112 стверджує, що вибух влаштував Владислав Росляков, що вступив у коледж у 2015 році.

ЗМІ з посиланням на одногрупників Влада Рослякова пишуть, що той був замкнутим хлопцем, ні з ким не спілкувався і давно пішов з соцмереж.