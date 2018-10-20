Стало відомо, де поховають зірку гумористичного проекту "Дизель шоу" Поплавську

У понеділок, 22 жовтня, у Житомирі о 10:30 відбудеться прощання з покійною в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Кочерги.

Акторку, зірку гумористичного проекту «Дизель шоу» Марину Поплавську поховають на її батьківщині в Житомирі.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Дизель Студіо».

Як зазначається у повідомленні, у понеділок, 22 жовтня, у Житомирі о 10:30 відбудеться прощання з покійною в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Кочерги. Потім пройде відспівування загиблої в Кафедральному Соборі Святої Софії. В цей же день актриса буде похована на Корбутовському кладовищі на Центральній Алеї.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка, зірка гумористичного проекту «Дизель шоу» Марина Поплавська.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Крім того, учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров`ю нічого не загрожує

Довідка УНІАН. Марина Поплавська народилася у 1972 році в місті Новоград-Волинський на Житомирщині. Після школи вступила до Житомирського державного університету. Після цього вона працювала вчителем мови та літератури.Грала у команді КВН «Дівчата з Житомира» та працювала на телебаченні.