Підозрюваний у державній зраді блогер Муравицький використовував псевдонім для конспірації - прокурор

Блогера Василя Муравицького підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Підозрюваний у державній зраді блогер Василь Муравицький використовував псевдонім для конспірації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому засіданні Корольовського райсуду у справі блогера повідомив прокурор Вадим Левченко.

За його словами, “при написанні публікацій Муравицький використовував псевдонім, причому робив це явно для конспірації”. У суді прокурор навів докази вини Муравицького, однак адвокати блогера та й він сам усе заперечували. Сьогоднішнє засідання проходило у звичайному режимі, без конфліктів, у залі були присутні кілька громадських активістів та журналісти. Суд розглядав письмові та аудіо- докази вини блогера.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня суд продовжив Муравицькому на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.до 26 листопада включно.

Прокуратура наполягала на тому, аби блогеру змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави, однак суд відхилив це клопотання. 28 вересня у Корольовському райсуді Житомира під час перерви у судовому засіданні над підозрюваним у держзраді блогером Муравицьким сталася бійка за участі прихильників Муравицького та членів організації «С14». Двох постраждалих учасників бійки забрала «швидка допомога». Поліція за цим фактом проводила перевірку.

Довідка УНІАН. Блогера Василя Муравицького підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали. За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Росією Криму, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення терористів «ЛНР» та «ДНР».

Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

2 серпня 2017 року суд заарештував блогера без права внесення застави.

У жовтні того ж року Корольовський райсуд Житомира розпочав розгляд справи проти Муравицького.

27 червня 2018 року суд відпустив блогера під домашній арешт.