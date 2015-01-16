На Харківщині з'являться додаткові блокпости

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив голова Харківської ОДА Ігор Балута, який вчора, 15 січня, разом з представниками Харківського прикордонного загону та правоохоронцями оглянув місця майбутньої дислокації блокпостів в Золочівському та Дергачівському районах.

«Необхідність додаткових блокпостів виникла давно. І ми покладаємо на них дві функції: огляд транспорту і боротьбу з диверсійними групами», - зазначив Балута.

Читайте такожНа Харківщині мобілізують понад 1,5 тисяч військовозобов'язаних Він зауважив, що під час заходів щодо посилення боротьби з контрабандою, які проводилися півтора місяці тому, блокпости довели свою ефективність і в цьому напрямку.

Балута підкреслив, що блокпости, встановлені в Північному секторі оборони Харківської області, виконуватимуть ще й фортифікаційну функцію.