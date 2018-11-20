На Дніпропетровщині суд продовжив арешт бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі

Лусваргі перебуватиме під вартою до 28 січня 2019 року.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив до 28 січня 2019 року термін тримання під вартою бразильця Рафаеля Лусваргі, який обвинувачується в участі у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях.

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Як повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення було прийняте сьогодні, 20 листопада.

«У судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступне судове засідання по даній справі відбудеться 15 січня о 13:00 у зв’язку з неможливістю прибуття перекладача до суду найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня націоналісти упіймали бразильця Лусваргі, який, за даними ЗМІ, проживав в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП), і відвели до СБУ.

За даними спецслужби, у жовтні 2016 року іноземець був затриманий за участь у бойових діях на боці «ДНР». Стосовно нього слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст. 260 КК України. У ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого «1-го мотострілецького батальйону «Вікінг»» терористичної організації «ДНР». В СБУ зауважили, що під час розслідування громадянин Бразилії повністю визнав свою провину в інкримінованих злочинах.

25 січня 2017 року Лусваргі був засуджений Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.

Апеляційний суд скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення та повернув справу на новий розгляд.

У грудні 2017 року Лусваргі було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на 2 місяці.

За результатами визначення підсудності Верховний суд направив провадження проти Лусваргі до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

7 травня 2018 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30 жовтня Лусваргі відмовився від послуг адвоката Валентина Рибіна і попросив надати йому державного захисника.