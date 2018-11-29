"Їх поважають навіть зеки": у Меджлісі розповіли про перебування українських моряків у полоні окупантів

Українських військовослужбовців розмістили у так званому "жіночому" блоці СІЗО, під назвою "Монастир".

Ситуація із захопленням Росією в полон українських військовослужбовців у Чорному морі кардинально відрізняється від попередніх справ із політв'язнями — громадянами України в РФ. Тоді захоплювали одинаків, інкримінуючи їм якийсь вигаданий злочин, а тут порушене питання про відкритий військовий конфлікт.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає «Обозреватель». Він наголосив, що за останні 3-4 роки ситуація в російських в'язницях дуже змінилася: патріотизм українців, які демонстрували незламність духу і принциповість, дав результат.

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"До політв'язнів ставлення у в'язниці змінюється і (морякам. — Ред.) там відразу зібрали перші необхідні речі — сигарети, каву, чай, цукор... Мені сказали, що до них поставилися з повагою. Я маю на увазі зеки", — додав Чийгоз .

Він пояснив, що українських військовослужбовців розмістили у так званому "жіночому" блоці СІЗО, під назвою "Монастир". Контроль ФСВП там спеціально посилений, максимально обмежені можливості комунікацій між камерами.

"Але я розмовляв із Наріманом (Джеляловим), попросив: враховуючи, що родичів там немає і їхнє пересування буде дуже проблематичним з території України до Криму, щоб організували черговість, щоб раз на місяць кожному з моряків заходила "передачка", — запевнив Чийгоз, коментуючи величезну кількість необхідного, зібраного кримчанами для військовополонених.

"Інша річ, що зараз треба налаштуватися на те, щоб ми через тиждень або через місяць не заспокоїлися, не припинили допомагати!" — наголосив він.