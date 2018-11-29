У центрі Запоріжжя підняли стяг ВМС на підтримку захоплених у полон моряків (фото, відео)

Запоріжці кажуть: уперше прапор ВМС у місті піднімали у 2014 році під час перших днів окупації Криму.

Аби підтримати захоплених у полон українських моряків у центрі Запоріжжя підняли стяг ВМС.

Як йдеться в сюжеті ТСН, зробити це закликали ветерани АТО. Їхня пропозиція миттєво розійшлася соцмережами і попри мороз та робочий день на площу перед облдержадміністрацією вийшли близько тисячі містян.

Запоріжці кажуть: уперше прапор ВМС у місті піднімали у 2014 році під час перших днів окупації Криму. Тепер люди знову хочуть підтримати моряків і показати, що Запоріжжя – разом з екіпажами захоплених човнів.