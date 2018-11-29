У центрі Запоріжжя підняли стяг ВМС на підтримку захоплених у полон моряків (фото, відео)
18:43, 29 листопада 2018Суспільство
521 0
Запоріжці кажуть: уперше прапор ВМС у місті піднімали у 2014 році під час перших днів окупації Криму.
На підняття прапору прийшли подивитись тисяча містян / фото УНІАН
Аби підтримати захоплених у полон українських моряків у центрі Запоріжжя підняли стяг ВМС.
Як йдеться в сюжеті ТСН, зробити це закликали ветерани АТО. Їхня пропозиція миттєво розійшлася соцмережами і попри мороз та робочий день на площу перед облдержадміністрацією вийшли близько тисячі містян.
Запоріжці кажуть: уперше прапор ВМС у місті піднімали у 2014 році під час перших днів окупації Криму. Тепер люди знову хочуть підтримати моряків і показати, що Запоріжжя – разом з екіпажами захоплених човнів.
У центрі Запоріжжя підняли стяг ВМС, аби підтримати захоплених у полон українських моряків
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі