Затриманих в Грузії українців заарештували - Семенченко (відео)

За словами українського депутата, доказів, що підкинута зброя належить їм, не надано.

Суд в Тбілісі залишив під арештом шестеро громадян України і одного громадянина Грузії, яких нещодавно затримали в ході спецоперації в Тбілісі за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Верховної Ради Семен Семенченко.

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«Суд в Тбілісі залишив українських громадян і грузинського добровольця під арештом. Доказів, що підкинута зброя належить їм, не надано. У номерах, де вони жили, проводилися прибирання, ключі вони здавали на рецепції. Відбитків пальців з них ніхто не знімав. Прийшло багато людей, які хотіли підтвердити, що вони запрошували хлопців в гості. Поки політична доцільність торжествує», - написав Семенченко.

Український депутат також повідомив, що адвокати затриманих мають намір вимагати якнайшвидшого проведення експертизи та подати апеляцію на рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 1 грудня, в Тбілісі в готелі "Альянс" затримали шістьох громадян України. Також поширювалася інформація про затримання колишнього військовослужбовця Грузії Луки Чхетия, який воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. Його родина каже, що Чхетия приїхав, щоб в неділю бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Його затримання вони пов'язують з політичною розправою.