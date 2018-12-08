У Львові стартував масштабний джазовий фестиваль Jazz Bez (фоторепортаж)

Jazz Bez – це масштабний джазовий марафон, який об’єднає 19 міст України та Польщі.

У Львові стартував масштабний XVIII джазовий фестиваль Jazz Bez. На сцені у готелі «Дністер» виступали Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack та Logan Richardson зі США.

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У рамках фестивалю до міста завітають музиканти зі США, Австрії, Норвегії, Німеччини, Угорщини, Франції, Італії, Бельгії, Польщі та України, пише ZAXID.NET.

Jazz Bez – це масштабний джазовий марафон, який об’єднає 19 міст України та Польщі. Фестиваль, окрім Львова, прийматимуть українські міста Київ, Одеса, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Харків, Суми, Дрогобич, Ужгород, Краматорськ, Маріуполь, Бердичів, Кропивницький , польські Варшава, Вроцлав, Перемишль, Люблін, Білосток, Новиця.

У Львові цього року концерти відбуватимуться на таких локаціях: готель «Дністер», !FESTrepublic та у «Копальні кави». Фестиваль триватиме до 16 грудня.