На Керченській переправі вночі зупинили рух поромів

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції окупантів.

«О 01:25 була зупинена робота поромів через погодні умови, в Керченській протоці утворився туман. На даний момент ця погода зберігається. Сила вітру 5 - 10 м/с», - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Керченській переправі знову застрягли сотні машинЗа даними відомства, вранці 28 січня, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 120 легкових авто і 45 вантажних машин в порту «Крим» - до 50 легкових авто і 5 вантажівок.

На вантажній лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - до 78 машин, у Слов'янську-на-Кубані - 225 авто, в аеропорті Керчі - 190 вантажівок.

Всього за минулу добу перевезено близько 1200 машин і близько 3700 пасажирів.