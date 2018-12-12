ВМС підсилюють оборону важливих об'єктів в Азово-Чорноморському регіоні
Військово-морські сили Збройних сил України спільно з іншими силами оборони та безпеки посилюють охорону та оборону важливих державних об’єктів в Азово-Чорноморському регіоні.
Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.
«Військово-морські сили Збройних сил України спільно з іншими силами оборони та безпеки проводять заходи з посилення охорони та оборони важливих державних об’єктів і морських портів в Азово-Чорноморському регіоні в умовах забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, підрозділи українських ВМС з метою запобігання терористичним актам та розповсюдження зброї, вибухових і небезпечних речовин розгортають тимчасові блокпости, проводять комплекс заходів, спрямованих на підготовку до оборони визначених ділянок узбережжя.
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У прес-центрі підкреслюють, що проведення подібних заходів сприяє налагодженню взаємодії між складовими силами оборони та безпеки України, удосконалює алгоритм спільних дій у ході підготовки до відсічі збройної агресії з боку Російської Федерації, готовність взаємодії під час проведення комплексу режимно-обмежувальних заходів.
Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.