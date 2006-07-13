«Нафтогаз» концентрується

НАК «Нафтогаз України» скорочує інвестиції в зарубіжні проекти, компанія концентруватиметься тільки на 2-3 проектах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він відмовився назвати проекти, на яких концентруватиметься компанія, пославшись на велику конкуренцію на цьому ринку і на комерційну таємницю.

О.БОЛКІСЄВ зазначив, що на шельфі Чорного моря компанія також сконцентрує свої інвестиції на двох родовищах – Суботіне і Одеське родовище. За його словами, це дозволить найбільш оптимально використовувати фінансові кошти компанії.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим фінпланом НАК «Нафтогаз України», на 1,5 млрд. грн. скорочена стаття інвестицій компанії.