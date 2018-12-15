На Софійській площі у Києві віряни гучними оплесками привітали звістку про створення єдиної помісної православної церкви в Україні

Дзвони Собору Святої Софії повідомили вірян про завершення Об'єднавчого собору.

У центрі Києві на Софійській площі тисячі людей, які очікували на завершення Об'єднавчого собору, гучними оплесками привітали звістку про створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Читайте такожМитрополит УПЦ КП Епіфаній обраний предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, дзвони Собору Святої Софії повідомили вірян про завершення Об'єднавчого собору.

До вірян вийшли президент Петро Порошенко, посланник Вселенського патріарха Еммануїл Гальський та обраний предстоятелем об'єднаної і незалежної української православної церкви митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський УПЦ КП Епіфаній.

Віряни зустріли звістку про обрання предстоятеля гучними вигуками: "Слава!".