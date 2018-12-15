Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви – Порошенко (фото)

Порошенко нагадав, що Вселенський патріархат своїм нещодавнім рішенням остаточно проголосив незаконною московську анексію Київської митрополії, здійснену ще наприкінці XVII століття.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він cказав під час виступу на всеукраїнському православному Об’єднавчому соборі у Софії Київській.

Порошенко нагадав, що Вселенський патріархат своїм нещодавнім рішенням остаточно проголосив незаконною московську анексію Київської митрополії, здійснену ще наприкінці XVII століття.

«Ним було заявлено, що Російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні. І що наша православна церква не має підпорядкування РПЦ», - додав президент.

«Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви», - підкреслив глава Української держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, яким було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.