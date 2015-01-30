Сьогодні виповнюється 85 років з дня народження класика дитячої літератури Всеволода Нестайка

Про це повідомляє прес-служба компанії Google, яка підготувала до ювілею письменника черговий "дудл" - свій змінений логотип на головній сторінці пошуковика.

Для багатьох українців його "Тореадори з Васюківки" стали улюбленою книгою дитинства. Дудл відображає один з найяскравіших моментів повісті, коли герої книги Ява і Павлуша вирішили стати тореадорами і битися з коровою на ім'я Контрибуція.

Всеволод Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичів, Житомирської області. Дитинство майбутнього письменника було непростим - коли йому було всього три роки, загинув його батько. Після цього сім'я переїхала в Київ. Коли Всеволоду виповнилося 11 років, почалася війна. Як сам Нестайко потім писав, що "коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство - дограти, досмеяться, допроказничать... Вихід був один - стати дитячим письменником".

Читайте такожУ столиці Йорданії встановлено меморіальну дошку на честь Тараса ШевченкаЗа майже п'ятдесят років творчості Всеволод Нестайко написав і видав близько сорока книжок оповідань, казок, повістей і п'єс. І всі свої твори він намагався писати якомога веселіше. Але, напевно, з найбільшою насолодою, як Всеволод Зіновійович зізнавався сам, він писав про пригоди Яви і Павлуші. Все почалося з двох оповідань - "Пригода в кукурудзі" і "Тореадори з Васюківки", які були надруковані в 1963 році. Головні герої виявилися такими винахідливими і непосидючими, і так сподобалися читачам, що через рік з'явилася повість "Пригоди Робінзона Кукурудзо". В 1966 році вийшла друга повість про двох пустунів - "Незнайомець з тринадцятої квартири". І, нарешті, - повість "Таємниця трьох невідомих", які і склали роман-трилогію "Тореадори з Васюківки".

"Тореадори з Васюківки" розійшлися по світу сотнями тисяч примірників, роман був перекладений майже на 20 мов. 1979 року рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогія "Тореадори з Васюківки" була внесена до Особливого почесного списку Р. Х. Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.

У 2004 році Всеволод Нестайко вирішив повернутися до "Тореадорів" і, не відмовляючись від попереднього тексту книжки, разом з поетом і редактором Іваном Малковичем обробив та опублікував нову авторську редакцію книги "Тореадори з Васюківки", прибравши з тексту деякі неминучі ідеологічні нашарування минулого часу, а також деталі, незрозумілі сучасному читачеві. Автор додав до сюжету нові епізоди, зробивши улюблену книгу багатьох українців більш захопливою.

Свого часу Всеволод Нестайко побажав своїм читачам: “Не поспішайте, як я колись, виростати швидше. Тому що дитячі роки неповторні. І якщо Ява і Павлуша допоможуть вам на якісь хвилини гостріше відчути радість веселого, щедрого на пригоди та витівки дитинства, я буду щасливий".

Всеволод Нестайко помер 16 серпня 2014 року.

В 1965 році на Харківській кіностудії був знятий короткометражний фільм за мотивами повісті "Тореадори з Васюківки".