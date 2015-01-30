Суд відсторонив від посад керівників "Беркута" за розгін Євромайдану 30 листопада

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, "Печерським районним судом у Києві 29 січня цього року прийнято рішення про відсторонення від займаних посад керівників "Беркута", які підозрюються в силовому розгоні мирної акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності та побитті студентів",- йдеться в повідомленні.

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У Генпрокуратурі також зазначили, що "це зумовлено тим, що окремі особи в даний час займають керівні посади в полку міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС України в місті Києві (колишній "Беркут"), а один з них взагалі очолив цей підрозділ".

Таким чином, у прокуратури є достатньо підстав вважати, що підозрювані, перебуваючи на своїх посадах, будуть протиправно перешкоджати встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні.