У Львівській області вночі внаслідок пожежі в житловому будинку евакуювали 37 людей

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, з будинку було евакуйовано 37 жителів, з них семеро дітей.

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Вогнем знищено дерев'яні комори і майно мешканців будинку на площі 400 кв. м.

Через 3 години силами п'яти підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

За даними ДСНС, попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.