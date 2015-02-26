У Львівській області вночі внаслідок пожежі в житловому будинку евакуювали 37 людей
09:34, 26 лютого 2015Суспільство
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У місті Сокаль Львівської області вчора о 23.47 в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
ДСНС євакуировала 37 осіб з-за подара в житловому будинку / Фото: УНІАН
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, з будинку було евакуйовано 37 жителів, з них семеро дітей.
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Вогнем знищено дерев'яні комори і майно мешканців будинку на площі 400 кв. м.
Через 3 години силами п'яти підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
За даними ДСНС, попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
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