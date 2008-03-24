Рятувальники вважають, що на затонулому “Нафтогазі-67” ще можуть бути живі люди

Рятувальники вважають, що на українському судні “Нафтогаз-67”, яке затонуло у Південно-Китайському морі, ще можуть бути живі люди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це сьогодні на зустрічі з Послом України в Китайській Народній Республіці Сергієм КАМИШЕВИМ сказав Директор департаменту з морських справ Уряду Спеціального автономного району (САР) Сянган (Гонконг) Роджер ТАПЕР. Він відповідає за координацію пошуково-рятувальних робіт щодо українських моряків із судна „Нафтогаз-67”.

У ході зустрічі китайську сторону було поінформовано про створення в Україні спеціальної Урядової комісії та висловлено прохання забезпечити участь її представників у розслідуванні обставин катастрофи.

За словами Р.ТАПЕРА, український 80-метровий буксир „Нафтогаз-67” затонув за лічені хвилини після зіткнення із 150-метровим кораблем „Яохай” (КНР). Перші рятувальники зі служби морської поліції прибули на місце аварії через 21 хвилину після катастрофи й підняли на борт сімох членів екіпажу – шестеро з яких громадяни України.

Р.ТАПЕР зазначив, що судно було знайдено за 400 метрів від місця зіткнення, куди його віднесла сильна течія, й де воно загрузло в мулі догори дном. Одразу після встановлення місця знаходження судна, водолази ретельно обстукали його корпус з усіх боків, але не отримали жодного сигналу зсередини.

Приблизно через 18 годин після аварії з континентального Китаю до місця аварії судна підійшов плавучий підйомний кран. Спроби відбуксирувати судно на мілину були невдалими. Після цього рятувальники намагались зрушити судно з місця та підняти його, щоб полегшити доступ до внутрішніх приміщень та дати змогу водолазам довше перебувати під водою, які увесь цей час не припиняли спроб проникнути всередину, у т.ч. й через люк, який, очевидно був відкритий на час аварії (що, на думку місцевих експертів, стало однією з причин швидкого затоплення). Роботу водолазів, за твердженням гонконгівського урядовця, дуже ускладнюють потужна течія, сильна циркуляція водних потоків навколо судна й низька видимість, що не перевищує одного метра. Крім того, під водою одночасно можуть працювати не більше двох водолазів, які змінюються кожні двадцять хвилин.

Р.ТАПЕР особливо наголосив, що рятувальні роботи, у яких беруть участь, крім місцевих морських поліцейських та пожежників, і представники рятувального бюро Гуанчжоу (Guangzhou Salvage Bureau) з материкового Китаю, тривають безперервно. Рятувальники виходять із того, що на потонулому судні ще можуть бути живі люди.

Справа перебуває на особливому контролі в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” перебували 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

18 українських моряків у даний час вважаються зниклими безвісти.