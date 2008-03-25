Підводники ще раз простукали корпус ”Нафтогазу-67” - сигналів немає

Гуанчжоуська служба морського порятунку (південнокитайська провінція Гуандун) направила додатково 22 водолази для участі в пошуковій операції біля берегів Гонконгу, де затонуло українське судно "Нафтогаз-67".

Як передає ІТАР-ТАСС, таким чином, в цілому в цих роботах задіяно вже 44 підводники, зокрема 10 гонконзьких. До місця аварії судна направлено також найкрупніший і найпотужніший в Азії плавучий кран "Хуа Тянь Лун" вантажопідйомністю 4 тисячі тонн. Утім він прибуде лише у п`ятницю, повідомила Гуанчжоуська служба морського порятунку (південнокитайська провінція Гуандун).

Морські служби відмовилися від подальших спроб перемістити судно на мілководді зусиллями плавучого крана. За допомогою двох тросів воно утримується від ще більшого осідання в мул. Судно залишається на глибині 37 метрів в перевернутому вигляді. Водолази не змогли поки що проникнути в його внутрішні відсіки. Їх роботу значно ускладнює сильна течія і практично нульова видимість. Під час повторних простукувань корпусу судна, підводники ніякого сигналу у відповідь зсередини не почули.

Шансів на виявлення моряків живими в можливих "повітряних кишенях" внутрішніх приміщень практично не залишилося. Судно знаходиться під водою вже близько 60 годин. Температура води становить 17 градусів. За оцінками місцевих медиків, в даних умовах навряд чи змогли б люди протриматися в живих більше 12 годин.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” знаходилися 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Сім членів екіпажу – один громадянин Китаю і шість українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

18 українських моряків на сьогодні вважаються зниклими безвісти.