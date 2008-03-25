Винороби погрожують Тимошенко селянським бунтом

Виноградарі і винороби України просять уряд поступово, впродовж 3-5 років, знижувати ввізне мито на вино і виноматеріали в рамках роботи у Світовій організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора асоціації «Виноградарі і винороби» Дмитро ВОЛОШЕНКО повідомив, що в рамках вступу України до СОТ досягнута домовленість про зниження ставок ввізного мита на ряд товарів. Зокрема, ввізне мито на групу товарів 220421-220429 (вина виноградні, включаючи вина кріплені, сусло-виноградні) буде знижена з 2-3 євро за літр до 0,3-0,4 євро за літр, тобто в 5-10 разів.

На думку голови асоціації «Виноградарі і винороби Криму» Ігоря БАЛАБАДЬКА, в результаті такого різкого зниження ввізного мита на вина різко зростуть обсяги імпорту виноматеріалів і виноробної продукції.

За його словами, винороби і виноградарі виступають за поетапне зниження ввізного мита протягом 5 років, з першим зниженням з 2009 року.

Виноградарі зазначають, що українські виробники знаходяться в нерівних умовах з європейськими, оскільки ЄС передбачає ряд дотацій виноградарям, зокрема, на регенерацію, на перегін надлишків вина тощо.

За словами І.БАЛАБАДЬКА, українському уряду необхідно зробити входження до СОТ поступовим. У разі, якщо уряд не прислухається до прохань виноградарів, зазначив він, вони будуть вимушені влаштувати «селянський бунт».

За словами голови правління ВАТ «Вікторія» Владислава ПЛЕШИВЦЕВА, на сьогодні ціни на українські виноматеріали коливаються у межах 2,50-7 грн. за літр, ціна на молдавські виноматеріали - приблизно на такому ж рівні. При цьому європейські виноматеаріли можна придбати від 1-1,5 грн. за літр, що, за його словами, пояснюється дотаціями на гектар виноградника в ЄС.

Як зазначив В.ПЛЕШИВЦЕВ, українським виробникам складно конкуруватиме в таких умовах з європейськими.