Уряд встановив мінімальні норми забезпечення соціальним житлом

Кабінет Міністрів України постановою № 219 від 19 березня ц.р. встановив тимчасові мінімальні норми забезпечення громадян соціальним житлом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, на їх основі органи місцевого самоврядування зможуть розробляти, виходячи з конкретних умов, свої норми надання соціального житла.

Так для проживання сімей та одиноких громадян у соціальних гуртожитках тимчасова мінімальна норма складатиме 6 кв. метрів житлової площі на одну особу. У квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду соціального призначення ця норма становитиме 22 кв. метрів загальної площі на сім’ю із двох осіб і додатково 9,3 кв. метра загальної площі на кожного наступного члена сім’ї.

Слід нагадати, що соціальний гуртожиток є соціальним житлом, яке надається громадянам України на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання (постанова Уряду від 30.05.2007 р. № 783). Соціальні гуртожитки створюються органами місцевого самоврядування і перебувають у комунальній власності. Формуються вони шляхом будівництва нового житла, реконструкції жилих та переобладнання нежилих будинків.

Соціальне житло надається громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатно на підставі договору найму на певний строк. Воно не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

Плата за соціальне житло складається з частини, що вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги. При цьому плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем, не повинна перевищувати 20% сукупного доходу наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним.