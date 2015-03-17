Міліція затримала 5 учасників заворушень у Костянтинівці

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області з посиланням на начальника міліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна.

«Всі учасники масових заворушень, що мали місце увечері 16 березня в м.Костянтинівці, зафіксовані. 5 активних учасників вже затримані. За даним фактом міською міліцією проводиться досудове розслідування», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Аброськін запевнив, що група осіб, яка причетна до вчорашнього підпалу транспортних засобів у Костянтинівці, понесе покарання.

За даними міліції, відкрито кримінальне провадження за ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а жінка з немовлям, які її супроводжували, госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.

Стихійний мітинг, що розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень у будівлі, де проживають українські військові.

Розслідування ДТП у Костянтинівці бере під особистий контроль головний військовій прокурор України.