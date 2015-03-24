Військова прокуратура почала розслідування за фактом падіння вертольота

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, досудове розслідування проводиться за ст. 416 Кримінального кодексу ("порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки").

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Встановлено, що поблизу села Вінницькі Стави Васильківського району Київської області під час польоту за маршрутом Полтава-Житомир розбився вертоліт Мі-24. Військовий вертоліт, закріплений за військовою частиною у Львові, летів з міста Мирного у Полтавській області в місто Озерне Житомирської області. У результаті авіакатастрофи загинув лейтенант Збройних сил, майор і капітан з важкими травмами доставлені в лікарню.

Створена слідчо-оперативна група, яка працює на місці події. Розслідування триває, розглядаються різні версії цієї надзвичайної події.