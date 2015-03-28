Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Україна перейде на літній час о 3 годині ночі 29 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«На території України 29 березня 2015 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед», - відзначено в повідомленні.

Читайте такожНа вихідних до України прийде різке похолодання з температурою 0 градусів і дощамиПерехід на літній час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Довідка УНІАН. З 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на літній і зимовий час переходять у більш як 110 країнах світу.