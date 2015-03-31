Понад 66% українців схвалюють санкції Заходу проти РФ - опитування

Дві третини українців (66,7%) схвалюють санкції Заходу проти Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, передає LB.ua.

Ще 20,4% українців виступають проти антиросійських санкцій.

12,9% респондентів вагалися з відповіддю.

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Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів, що представляють доросле населення України віком від 18 років (крім АР Крим, Донецької і Луганської областей). Статистична похибка не перевищує 2,2%.