Понад 66% українців схвалюють санкції Заходу проти РФ - опитування
13:27, 31 березня 2015Суспільство
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Трохи більше 20% громадян України виступили проти антиросійських санкцій.
Більшість українців схвалюють санкції Заходу проти Росії / joinfo.ua
Дві третини українців (66,7%) схвалюють санкції Заходу проти Росії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, передає LB.ua.
Ще 20,4% українців виступають проти антиросійських санкцій.
12,9% респондентів вагалися з відповіддю.
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Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів, що представляють доросле населення України віком від 18 років (крім АР Крим, Донецької і Луганської областей). Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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