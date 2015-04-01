Для абітурієнтів з Донбасу можуть продовжити реєстрацію на участь у ЗНО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

Він зазначив, що на сьогодні зареєстровано 15 тис. абітурієнтів з Донецької та Луганської областей для участі в останній сесії ЗНО.

"Ми дали можливість тим, хто не встиг зареєструватись на основну сесію, реєструватись до 20 квітня. З 20 лютого до 20 квітня ще додатково зареєструвались майже 4 тис. абітурієнтів... Але ми готові, якщо виникне така потреба і будуть відповідні запити, розглядати питання, і міністром вже підписані відповідні зміни до календарного плану проведення ЗНО, ще раз продовжити термін реєстрації", - сказав Лікарчук.

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За його словами, цим можуть скористатись також учасники АТО, які повертаються із зони бойових дій, якщо в них виникне бажання стати студентами і скласти ЗНО.

"Ми готові продовжити реєстрацію, якщо будуть запити, до 20 травня", - сказав Лікарчук.