Україна випередила Росію і Білорусь у рейтингу соціального розвитку

Про це свідчать дані щорічного дослідження Індекс соціального розвитку Social Progress Imperative за підтримки одного з найбільших світових аудиторів Deloitte, передані агентству УНІАН.

Згідно з рейтингом, цього року Україна одержала 65,69 балів зі 100 можливих, продемонструвавши відносно високі показники в сфері доступності вищої освіти, медичного забезпечення та харчування. Одночасно, стан навколишнього середовища і пов'язаний з цим стан здоров'я громадян перебувають на критично низькому рівні, а також відзначається низька оцінка громадянами свободи життєвого вибору та високий рівень корупції.

Лідируючі позиції в рейтингу займають Норвегія, Швеція, Швейцарія, Ісландія і Нова Зеландія.

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Згідно з поясненнями автора дослідження, рейтинг дозволяє дати цілісну оцінку розвитку суспільства та визначити пріоритети для подальшого розвитку держави. Він базується на оцінці трьох основних напрямів: задоволення базових потреб, основи добробуту і можливості, використовуючи при цьому 52 показника. Кожен з показників оцінюється як в абсолютному значенні, так і у відносному - шляхом порівняння рівня розвитку країн з однаковим рівнем ВВП.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Індексу соціального розвитку Social Progress Imperative за 2014 рік, Україна посіла 62-е місце серед 132 країн світу, випередивши Туреччину, Грузію, Росію і Молдову.

Місія організації The Social Progress Imperative полягає в підвищенні рівня життя людей в усьому світі, сприянні глобальному соціальному прогресу шляхом надання надійного, цілісного та інноваційного інструменту виміру - Індексу соціального розвитку (Social Progress Index, SPI), а також у сприянні науковим дослідженням та обміні знаннями у сфері соціального прогресу, забезпеченні для лідерів і впливових осіб у бізнес-колах, уряді та громадянському суспільстві нових інструментів для координації принципів діяльності та програм.

Компанія "Делойт" (Deloitte) входить до "Великої четвірки" найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, поряд з PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young і KPMG.