Україна увійшла в десятку найбільших експортерів зброї - SIPRI

Про це йдеться у звіті про тенденції міжнародного ринку озброєнь, опублікованому Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI), пише Дзеркало тижня.

Зазначається, що звіт описує розвиток індустрії експорту-імпорту зброї у світі протягом 2009-2014 років.

«Двома найбільшими світовими експортерами озброєнь є США (31% глобального експорту) та Росія (27%). Далі у рейтингу - Китай, Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Україна та Ізраїль», - йдеться у звіті.

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Так, протягом останніх п'яти років обсяги експорту українських озброєнь становили 3% від світових продажів (у 2005-2009 роках цей показник становив 2%). Згідно зі звітом, Україна є третьою за обсягами поставок озброєнь для Китаю - в 2009-2014 роках туди експортувалися двигуни для військових літаків. Крім того, в 2014 році Україна постачала бронетехніку до Камеруну і Нігерії.

«Росія у свою чергу постачала зброю в 56 країн і бойовикам в Східній Україні в 2010-2014 роках», - відзначають в SIPRI.

У першу десятку країн-імпортерів зброї входять: Індія, Саудівська Аравія, Китай, ОАЕ, Пакистан, Австралія, Туреччина, США, Південна Корея і Сінгапур.

В SIPRI також відзначають занепокоєння низки країн через розвиток армії в РФ, наслідком чого стає закупівля озброєнь для підвищення обороноздатності цих держав. У 2014 році Польща імпортувала німецькі танки, крилаті ракети з США і самохідні гармати з Південної Кореї. Естонія закуповувала стару бронетехніку в Голландії, а Латвія - у Великобританії. SIPRI оцінює обсяги поставок озброєнь без урахування їх вартості - через те, що кожен рік ці показники можуть істотно відрізнятися, організації готують п'ятирічні звіти, які б найкраще показували тенденції на світовому ринку зброї.

Довідка УНІАН. Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute) - незалежний міжнародний інститут дослідження проблем миру та конфліктів, перш за все, питань контролю над озброєннями та роззброєння.