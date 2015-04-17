Суд у Москві почав розгляд скарги захисту Савченко (фоторепортаж)

Басманний районний суд Москви розглядає скаргу захисту української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, захист опротестував відмову Слідчого комітету РФ припинити кримінальне переслідування Савченко у зв'язку з її алібі та обранням її членом ПАРЄ.

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Присутня на засіданні суду Савченко одягнена в костюм з національним мотивами - білу вишиванку і спідницю. Льотчицю доставили в суд близько 10 конвоїрів з службовим собакою.

На засіданні присутній адвокат Микола Полозов.

Як повідомляв УНІАН, захист української льотчиці і народного депутата Савченко подав скаргу до Басманного суду Москви на відмову Слідчого комітету РФ визнавати її імунітет як члена української парламентської делегації в ПАРЄ.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

28 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення звільнити Савченко протягом 24 годин і повернути її в Україну або передати третій стороні.