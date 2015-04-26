28 українців у Непалі вийшли на контакт, про долю 17 осіб нічого не відомо - МЗС

МЗС України встановило контакт із 28-ма громадянами України в зруйнованому землетрусом Непалі, ще 17 громадян поки не вийшли на зв’язок.

Про це повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс, передає Радіо Свобода.

«На гарячу лінію МЗС і посольства України в Індії постійно надходять дзвінки від рідних і друзів тих громадян, які на час трагедії перебували в Непалі. В результаті вжитих МЗС та посольством заходів встановлено контакт із 28 громадянами України, ще з 17 зв’язку поки що немає», – сказав Перебийніс.

За його словами, МЗС і посольство України в Індії продовжують вживати заходів для визначення місця перебування громадян України.

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«В Непал відряджено консула України в Індії, який має в координації з місцевими органами влади встановити місцезнаходження громадян України та організувати їх евакуацію. Крім цього, нині ми тісно працюємо з усіма країнами, які також евакуюють своїх громадян, для координації взаємодії в цьому напрямку», – сказав Перебийніс.

Раніше МЗС України оголосило про «гарячу лінію», куди можна звертатися, перебуваючи у Непалі чи в разі втрати там зв’язку із рідними.

Вчора і сьогодні вранці у Непалі сталось два потужних землетруси, які забрали життя майже двох тисяч людей, близько п'яти тисяч поранені. Кількість жертв, як припускає влада, може зрости через те, що чимало людей досі залишаються під завалами.