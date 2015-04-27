МЗС Росії звинуватив Україну в незаконних перевірках спостерігачів ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. "У МЗС Росії звернули увагу на те, що в доповідях спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні все частіше описуються випадки огляду автомобілів, перевірки документів та громадянства спостерігачів ОБСЄ українськими військовими та добровольчими формуваннями. Подібні факти викликають обурення і категорично неприйнятні", – йдеться в повідомленні.

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У російському МЗС вважають, що "наказ про перевірки спостерігачів ОБСЄ виходить з єдиного центру". "Такі дії є грубим порушенням зобов'язань влади України щодо забезпечення безпеки, імунітету та свободи пересування спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Українське Міністерство закордонних справ поки не відреагувало на заяву російської сторони.