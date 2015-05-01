МЗС починає часткову евакуацію українців із зруйнованого землетрусом Непалу
Міністерство закордонних справ України починає часткову евакуацію українців з Непалу в Делі доки чекає дозволу на посадку українського літака в аеропорту Катманду.
Про це повідомив посол України в Індії Олександр Шевченко, передає «Українська правда».
"Серед українців в Непалі ширяться переживання, що якщо землетрус повториться, то аеропорт Катманду може теж постраждати. І тоді вони опиняться в пастці, навіть з нашим літаком", - пояснив посол.
Тому представники МЗС намагаються організувати виліт з Непалу в Делі усіх, в кого є можливість, і розмістити їх там.
"У нас, з'ясувалося, є незначні проблеми ще й з літаком. Але команда обіцяє їх вирішити", - додав керівник ДСНС Зорян Шкіряк.
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Він також повідомив, що насправді від Непалу досі не отримане підтвердження дозволу на посадку українського літака для евакуації людей навіть на 3 травня, хоча раніше у цьому запевняли.
У четвер повідомлялося, що український літак, який вирушив для евакуації людей з Непалу, застряг в індійському Делі до 3 травня.
Нагадаємо, що землетрус магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім Непал пережив серію афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.