В Україні вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу

Численні акції вже відбулись напередодні у Києві, Харкові, Херсоні, Львові, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожУ Сімферополі у пам'ять про депортацію кримських татар запускали вогняні кулі

В Сімферополі кримські татари, які відмовилися брати участь у заходах, організованих окупаційною владою, приурочених до Дня депортації кримськотатарського народу, вшанували пам'ять тих, хто загинув запусканням у небо кількадесят вогняних куль.

Громада за кордоном також провела у неділю пам’ятні заходи, зокрема в Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччині та інших країнах.

Зокрема у столиці Чехії Празі на Вацлавській площі зібралися українці, кримські татари та чехи. Вони говорили й про нинішню ситуацію в Криму, за якої кримських татар знову притісняють. Учасники заходу, однак, висловили сподівання, що півострів знову буде українським.

Ілюстрації на підтримку кримських татар і на згадку про депортацію розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах також українські посольства за кордоном і саме МЗС України.

Підкреслимо, що сьогодні ввечері на Майдані Незалежності в Києві відбудеться вечір–реквієм та мітинг з нагоди 71-ї річниці від дня депортації кримських татар.

18 травня – День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день в 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього з Бахчисарая, Джанкоя і Сімферополя на схід СРСР було депортовано понад 180 тис. татар.