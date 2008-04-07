Інфляція знизиться вже у травні-червні?

Експерти очікують перших результатів антиінфляційної політики не раніше травня-червня 2008 рок у- за певних політичних умов.

«Можна прогнозувати, що деяке зниження темпів інфляції ми побачимо вже в травні-червні. Подальше гальмування росту цін залежатиме від дій уряду та Національного банку», - вважає Сергій Кисельов, економічний експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській Академії.

Втім, на думку Ігоря Бураковського, директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, «виходячи з того антиінфляційного пакету, який уряд має зараз, можна очікувати певного зниження інфляції в Україні десь наприкінці другого півріччя поточного року, або на початку 2009-го».

«Якщо вживати жорстких монетарних заходів, стримувати кредитну експансію, не допускати незбалансованих соціальних видатків, то зменшити показник інфляції можна досить швидко, - каже Бурковський. - Але треба чітко розуміти – на які інфляційні чинники уряд може впливати, а які треба просто враховувати, оскільки вплинути на них немає можливості. Наприклад, світові тенденції ми ніяк не поборемо».

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія» вважає, що «інфляцію можна подолати відносно швидко лише за рахунок високих темпів економічного зростання, які компенсували інфляцію. Але нині подальше зростання вже вимагає структурних перетворень, формування нових галузей виробництва, які давали б швидкі темпи зростання. І, звичайно, має проводитися зважена монетарна політика, політика збалансування цін у галузях, які залежать від енергоносіїв. Все це – справа не одного місяця, і навіть року».

«Нинішні політичні умови для антиінфляційних заходів уряду можна назвати несприятливими, - вважає Сергій Кисельов. - Секретаріат Президента розуміє, що тема зростання цін є болючою для Кабінету міністрів. Можливо тому Секретаріат робить надзвичайно багато критичних заяв на цю тему. Це аж ніяк не може позитивно позначитися на інфляційних очікуваннях та настроях громадян і формує додаткові причини зростання цін».

«Треба, щоби всі політики нарешті зрозуміли: інфляція не може бути інструментом політичної боротьби, - каже Бураковський. - Для ефективної антиінфляційної політики необхідний чіткий розподіл сфер відповідальності та повноважень між гілками влади. І, безумовно, має бути спадковість економічної політики, якої у нас досі не спостерігалося. Основні пріоритети такої політики мають бути визначеними та незмінними, незалежно від того, який уряд нині при владі».

На думку Андрія Єрмолаєва, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

«Для подолання інфляції Україні потрібна стабільність та відсутність внутрішніх конфліктів у владі».