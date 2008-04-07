Вкладники банків у першому кварталі втратили 9,8 млрд. грн.

Секретаріат Президента України оцінює втрати фізичних осіб - власників банківських депозитів через високу інфляцію в першому кварталі цього року в 9,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в довідкових матеріалах, розданих сьогодні на брифінгу першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА за підсумками щотижневої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За оцінками Секретаріату, в цілому з початку 2003 року сумарні втрати фізосіб - вкладників банків через інфляційні процеси склали 80 млрд. грн.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року склала 3,8%. З початку поточного року зростання споживчих цін склало 9,7%.

У той же час, у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція склала 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 року - 22,5%.

У квітні Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У жовтні 2007 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році - з 4,6% до 5,4%. За прогнозами МВФ, інфляція в Україні за підсумками 2008 року складе близько 17%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, в 2005 році - 10,3%.

У держбюджеті на 2008 рік закладено прогнозний показник інфляції на рівні 9,6%.

За даними НБУ, середньозважена ставка за депозитами в національній валюті в березні залишилася без змін - 8,9%, в іноземній - зменшилася з 6% до 5,7%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7,9% до 7,8%.

Загальний обсяг депозитів у березні збільшився на 5,2% (з початку року - на 7,7%) - до 301,6 млрд. грн. Депозити фізичних осіб збільшилися на 3,1% (з початку року - на 9,6%) - до 180,3 млрд. грн. Депозити юридичних осіб зросли на 8,5% (з початку року - на 4,9%) - до 121,3 млрд. грн.