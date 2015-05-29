У Львові відкрили пам’ятник загиблому в АТО генералу Кульчицькому (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, пам’ятник встановлено на площі перед військовою частиною, що на вулиці Княгині Ольги.

«Якщо ви уважно подивитесь на цей образ, то побачите відкриту чисту вільну людину. Він воював за волю, за свободу, і загинув вільно. Сьогодні в багатьох школах Львова останній дзвоник. І коли молоді хлопці та дівчата йдуть в життя, вони по-різному сприймають слова «бути вільним». Я б хотів, щоб ми всі з вами розуміли це так, як розумів генерал Кульчицький – бути чесним, відважним, вести за собою. Так чисельно ми сьогодні зібралися не тому, що він генерал, а тому, що він – людина честі, відваги і приклад бути вільним», - зазначив під час церемонії відкриття пам’ятника міський голова Львова Андрій Садовий.

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Довідка. Сергій Кульчицький народився 17 грудня 1963 року, загинув 29 травня 2014 року біля Слов‘янська. Український військовий, генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України. Герой України.

29 травня він повинен був завершити своє перебування на сході України та приїхати у Львів. Але у це день терористи здійснили напад на вертоліт, в якому перебував генерал. Вертоліт виконував плановий обліт, пов’язаний із доставкою продуктів харчування та ротацією особового складу. Під час нападу на повітряне судно загинули шість бійців Нацгвардії та шість працівників спецпідрозділу міліції.

31 травня минулого року Кульчицького поховали на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові.