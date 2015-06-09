У мережі з'явилося відео палаючої нафтобази під Києвом з висоти пташиного польоту. Ролик був знятий ще до вибуху, який стався на нафтобазі сьогодні вранці.

Зазначається, що "Обозреватель" отримав ексклюзивне відео від представників васильківської самооборони "Відсіч", яке було зроблено з висоти пташиного польоту за допомогою безпілотного літального апарату.

Багато очевидців пожежі також публікують відео пожежі на нафтобазі, а також моменту вибуху.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази сталася пожежа. Станом на 3 годину ночі вогнем було охоплено 7 резервуарів з пальним. "Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 3 особи у важкому стані госпіталізовані в лікарню", - повідомляли в ДСНС про ситуацію на нафтобазі станом на 00.00 9 червня.

Читайте такожАваков: В зоні займання під Васильковом - ще одна база нафтопродуктів, всіх людей евакуйовано

Як зазначило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з устаткуванням під час спроби крадіжки нафтопродукту.