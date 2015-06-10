Затягування з виборами членів антикорупційного бюро може нашкодити безвізового режиму з ЄС - член комісії

А заяви окремих громадян про незаконність таких виборів спрямовані на відстрочку початку роботи НАУПК, що, в свою чергу, негативно позначиться на виконання Києвом своїх зобов'язань перед європейськими партнерами.

Про це на прес-конференції в середу заявив член кадрової комісії з відбору членів НАУПК Роман Вереша.

«Правових підстав для оскарження результатів голосування немає, але юридична можливість є. Можливо штучне гальмування початку роботи Національного антикорупційного агентства за рахунок зовнішніх факторів», - сказав він.

За словами Вереша, всі передбачені законодавством для виборів членів кадрової комісії процедури були виконані в повному обсязі. «Свої кандидатури на 4 вакантних місця подали 51 громадська організація. В результаті рейтинговим голосуванням було відібрано 19 реальних кандидатів. Всі, хто виявив бажання працювати в комісії, отримали таку можливість. Під час зборів були обрані голова та члени лічильної комісії, так що підрахунок голосів відбувався прозоро. А всі пропозиції, які висувалися щодо процедури голосування, були розглянуті і по можливості враховані», - повідомив він.

«Зараз окремі громадяни намагаються штучно загальмувати процес створення Нацагенства по запобіганню корупції, а це може призвести до зриву виконання міжнародних зобов'язань України. В тому числі це стосується запровадження безвізового режиму з Європейським союзом», - зазначив Вереша.

За його словами, засідання кадрової комісії відбудеться вже в четвер, 11 червня, і незважаючи на відсутність одного члена – представника Верховної ради – в органі буде кворум з 7 людей (мінімальний кворум – 6 членів із 8). «Поява члена кадрової комісії від ВР – це технічне питання, яке не повинно гальмувати весь процес», - сказав Вереша.

У свою чергу інший член кадрової комісії від громадськості, Олександр Ружицький додав, що члени комісії готові до переголосування, якщо відповідне рішення буде прийнято урядом. «Ніяких підстав для того, щоб говорити про нелегітимність обраних членів кадрової комісії немає. Тим не менш, я спокійно ставлюся до можливого переголосування», - повідомив він журналістам.

Нагадаємо, функції Національного агентства з питань запобігання корупції зводяться до реалізації превентивних заходів по боротьбі з корупцією. Зокрема, мова йде про розробку відповідного законодавства, звірці декларацій чиновників. Членів НАУПК буде вибирати спеціально створена кадрова комісія з 8 чоловік. З них 50% - це представники громадськості, 50% - представники органів влади.