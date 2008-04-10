Кабмін проклав шлях в енергозбережне майбутнє

На засіданні уряду схвалено Концепцію державної цільової науково-технічної програми “Розробка і впровадження в господарство України енергозберігаючих джерел світла та освітлювальних систем на їх основі”. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

Як зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, проект розпорядження «Про схвалення концепції державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження в господарство України енергозберігаючих джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» розроблено Національною Академією Наук України.

Як повідомив керівник економічного відомства, витрати на використання потенціалу енергозбереження в кілька разів нижчі від вартості поставок імпортованого палива, що обумовлює великий економічний ефект від підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Одним з суттєвих напрямів енергозберігаючої політики держави є економія електроенергії, що витрачається на освітлення.

Реалізація даної програми, поінформував міністр, якраз і спрямовуватиметься на створення енергозберігаючих світлодіодних джерел світла для поступового переходу на “твердотільне освітлення” з використанням науково-технічних досліджень оптоелектроніки і нанотехнологій для суттєвого зниження витрат електроенергії на освітлення, підвищення якості освітлення, зменшення навантаження на навколишнє середовище.

“Виконання програми дозволить забезпечити тісні наукові та науково-технічні зв’язки між закладами Національної та галузевих академій наук, вищими навчальними закладами, підприємствами хімічної та електронної промисловості, а також реалізувати міжрегіональні зв’язки, що поліпшить умови економічного розвитку окремих регіонів”, - наголосив Б.ДАНИЛИШИН.

За словами міністра, очікується, що реалізація програми надасть змогу побудувати в Україні сучасне виробництво високоефективних енергозберігаючих світлодіодних джерел світла і на їх основі налагодити виробництво енергоефективних освітлювальних систем.

До таких систем, в першу чергу, відносяться енергозберігаючі світлодіодні лампи з цоколем, аналогічні лампам розжарювання для житлового сектора. Також, до цього переліку належать освітлювальні вандалозахищені пристрої для житлово-комунального господарства та спеціальні протипожежні та проти вибухові світильники для шахт, тунелів, складів; освітлювальні системи для учбових закладів, дитячих садків та системи освітлення метрополітену, міського транспорту. Актуальними є і енергоекономічні системи зовнішнього художнього освітлення фасадів будинків і споруд, ілюмінаційні та художньо-декоративні системи для оформлення вечірніх міст; світлодіодні лампи для автомобільного транспорту.

Програма, зазначив Б. ДАНИЛИШИН, має значний економічний, екологічний та соціальний ефект. Вона, зокрема, забезпечить зменшення викидів та забруднення навколишнього середовища. А також дозволить створити нові робочі місця у машинобудуванні, хімічній, електронній промисловості тощо.

“Виконання Програми дозволить побудувати в Україні сучасне виробництво високоефективних енергозберігаючих світлодіодних джерел світла і на їх основі налагодити виробництво енергоефективних освітлювальних систем”, - підсумував міністр економіки.