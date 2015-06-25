Українці серед лідерів церков найбільше довіряють Патріарху Філарету і Папі Римському - опитування

Лідерами з недовіри стали Патріарх Московський Кирил (39%) та Митрополит Онуфрій (25%). Більше половини опитаних не знають Вселенського Патріарха Варфоломія Першого, Митрополита Макарія (УАПЦ), а також Архієпископа Святослава (УГКЦ).

Патріарху Філарету, Папі Римському Франциску, Архієпископу Святославу, Митрополиту Макарію більше довіряють мешканці Західного регіону, мешканці сіл, україномовні, а також респонденти з вищими доходами.

Натомість Митрополиту Онуфрію і Патріарху Кирилу більше довіряють мешканці Півдня та Сходу, російськомовні, з нижчим рівнем освіти і доходів.

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При цьому на Заході найбільшою довірою користуються Патріарх Філарет (66%), Папа Римський Франциск (62%) та Архієпископ Святослав (57%). В Центрі та на Півдні найбільше довіряють Патріарху Філарету (38 і 40% відповідно) та Папі Римському Франциску (26 і 37% відповідно). А мешканці Сходу найбільше довіряють Патріарху Філарету (22%).

Загалом на Заході респонденти більш обізнані стосовно усіх лідерів релігійних конфесій, представлених у дослідженні, а у Центральному регіоні – найменше. На Сході найбільше тих, хто не визначився зі своїм ставленням до лідерів конфесій. Крім того, жінки та респонденти старшого віку більш обізнані і більше довіряють лідерам релігійних конфесій.

Опитування проводилось серед аудиторії від 18 років, було опитано 2000 респондентів у форматі особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,4%. Дослідження проводилось з 3 по 13 червня.