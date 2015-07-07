Міносвіти: необхідно забезпечити кращий рівень освіти для дітей у сільських школах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

За її словами, “діти сільської місцевості мають значно гірші результати ЗНО і тут, безперечно, треба починати вести важку дискусію по укрупненню шкільної мережі з тим, щоб забезпечити кращий рівень освіти для цих дітей”.

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Крім того, як підкреслила Совсун, проведення цього року державної підсумкової атестації одночасно із ЗНО з української мови та літератури засвідчило, що деякі школи, котрі мають статус гімназії чи ліцею, показали результати гірші, ніж сусідні середні загальні школи.

Вона повідомила, що більш детальний аналіз з цього приводу буде зроблено на початку осені.